WindTre riserva una piacevolissima sorpresa agli utenti che vogliono godere di tantissimi giga di traffico dati al mese ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, la Summer 150 giga è la promozione da richiedere subito se si intende navigare molto senza spendere cifre folli.

Da oggi, 1 settembre 2020, risulta essere distribuita in versione ad personam, quindi rivolta esclusivamente a selezionati (e fortunati) clienti, la promozione con inclusi solo giga, ovvero una soluzione che non prevede minuti e SMS a disposizione dell’attivatore.

Spendendo 9,99 euro (al posto di 12,99 euro), il cliente si ritrova a poter fruire di 150 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile, senza limitazioni particolari in termini di disponibilità sul territorio nazionale o europeo.

WindTre: la promozione da 150 giga al mese

Il pagamento della cifra indicata, da considerarsi una tantum, avverrà tramite il metodo di pagamento già in uso, ovvero se l’utente ha attiva una promozione con rinnovo via carta di credito/conto corrente, allora lo vedrà scalato sull’estratto conto, in caso contrario andrà direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile.

La Summer 150 Giga non verrà in nessun modo rinnovata, si disattiverà in automatico al termine dei 90 giorni (3 mesi) di validità, e non prevede alcun costo aggiuntivo quando sarà scaduta. L’utente non deve disattivarla, avverrà tutto in automatico senza problemi o difficoltà particolari.

Ricordiamo essere un’offerta ad personam, ciò sta a significare che verrà proposta direttamente a specifici numeri di telefono selezionati direttamente da WindTre, se verrete scelti vedrete la possibilità sia nella sezione Offerte Per Te dell’applicazione, che sul sito ufficiale.