Si prevede che un imminente aggiornamento di Windows 10 risolverà un bug che interessa lo strumento Optimize Drives. Esso, infatti, potrebbe danneggiare la durata degli SSD. I problemi sono sorti per la prima volta con Windows 10 versione 2004, pubblicato a maggio. Dopo l’update, gli utenti hanno iniziato a segnalare che lo strumento di ottimizzazione non riusciva a registrare l’ultima volta che un’unità era stata deframmentata.

Ciò significava che Windows 10 stava eseguendo ottimizzazioni automatiche delle unità molto più frequentemente di quanto avrebbe dovuto, il che potrebbe avere implicazioni per la durata di un SSD. Quando un’unità viene deframmentata, il suo contenuto viene essenzialmente riorganizzato in un modo che consente di accedere ai dati più rapidamente. La deframmentazione di un’unità fortemente frammentata può comportare un netto miglioramento delle prestazioni, ma il processo di ottimizzazione è anche gravoso per l’unità stessa.

Windows 10, un aggiornamento risolverà il problema

Nel caso degli SSD, alcuni esperti ritengono che non sia sensato eseguire la deframmentazione, mentre altri hanno precedentemente affermato che l’ottimizzazione di un SSD frammentato comporta dei vantaggi all’incirca una volta al mese. Tuttavia, a causa del bug di Windows 10 2004, lo strumento Optimize Drives deframmenta le unità ogni volta che il dispositivo connesso viene riavviato. In effetti, questo significa che molti SSD vengono deframmentati circa 30 volte più frequentemente di quanto sia ottimale.

Microsoft ha riconosciuto il problema, identificato per la prima volta a giugno. Per questo ha già implementato una correzione per i membri del suo programma Insider con Windows 10 Build 19042.487 (20H2). Mentre gli utenti di Windows 10 aspettano che la correzione venga testata in beta e implementata per l’intera base di utenti, è consigliabile disattivare la deframmentazione automatica per evitare ulteriori danni agli SSD.