E’ praticamente impossibile, ad oggi, utilizzare WhatsApp e rinunciare allo strumento dei gruppi. Lo strumento è particolarmente apprezzato dal pubblico. Proprio grazie alle chat allargate a più utenti è possibile comunicare in contemporanea con amici, parenti e colleghi di lavoro.

Per tanti gruppi che sono particolarmente utili nel quotidiano ce ne sono però altrettanti che sono inutili, fastidiosi o dannosi. Ad esempio, in rete, continuano ad imperversare conversazioni allargate con fake news e spam. Allo stato attuale, WhatsApp non consente di bloccare i gruppi così come le chat. Tuttavia da alcune settimane è stata introdotta una funzione che potrebbe essere d’aiuto.

WhatsApp, bloccare le chat sgradite è ora possibile con questo strumento

Tutte le versione aggiornate della chat contemplano lo strumento delle “Black List”. Ogni utente può difatti impedire l’aggiunta in una conversazione di gruppo da uno o più conti della propria rubrica. Nella Black List si possono quindi aggiungere tutti gli amministratori seriali di gruppi particolarmente fastidiosi.

Per inserire un utente nella Black List sarà necessario aprire il menù Impostazioni di WhatsApp ad andare nella sezione Account. Completato questo passaggio si dovrà fare un ulteriore tap sulla voce Privacy. Alla voce relativa ai Gruppi, quindi, si dovranno scegliere i contatti da inibire.

La presenza delle cosiddette Liste nere è già stata di particolare aiuto agli utenti per evitare la diffusione dei messaggi spam e fake news. C’è da verificare se in futuro gli sviluppatori della chat provvederanno al lancio di un servizio diretto per il blocco delle chat di gruppo.