Vodafone continua a sorprendere con una campagna promozionale assolutamente interessante, gli utenti riescono ad accedere ad un elevato quantitativo di giga, minuti e SMS, tutto spendendo comunque una cifra veramente ridottissima, soli 7 euro al mese.

L’offerta di cui vi parliamo oggi prende il nome di Special 50 Digital Edition, rappresenta una promozione raggiungibile solamente dagli utenti che si ritrovano in una determinata e specifica condizione d’uscita, parliamo infatti di possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di uno dei tantissimi operatori telefonici virtuali attualmente disponibili sul mercato italiano (non i cosiddetti semivirtuali, quali Kena Mobile, Very Mobile o ho.Mobile).

La portabilità, per l’attivazione della suddetta, è sempre obbligatoria, per questo motivo l’utente dovrà comunque acquistare la SIM ricaricabile a 10 euro, sulla quale poi richiedere di spostare il proprio numero di telefono.

Passa a Vodafone con la Special 50 Digital Edition

La Special 50 Digital Edition rappresenta indiscutibilmente una delle migliori promozioni del momento, prima di tutto per i contenuti, corrispondenti nello specifico a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, con l’aggiunta di SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso chiunque in Italia.

Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà comunque decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza rischiare di dover pagare penali di alcun tipo. Allo stesso modo segnaliamo che la massima velocità di navigazione raggiungibile corrisponde per l’esattezza a 600Mbps in download, solo ed esclusivamente con smartphone abilitato.

Per attivare la promozione indicata nell’articolo dirigetevi direttamente nei punti vendita in Italia.