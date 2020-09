In estate, anche se in misura nettamente inferiore rispetto agli scorsi anni, per gli utenti di TIM ci sono state alcune rimodulazioni unilaterali per i prezzi. Il gestore italiano, ad esempio, ha cambiato le tariffe per alcune promozioni di telefonia mobile ed ha imposto una spesa fissa di 1,99 euro per chi utilizza una SIM senza una ricaricabile standard con rinnovo mensile.

Sempre nel corso dell’estate, gli utenti di TIM hanno conosciuto il nuovo servizio “Sempre Connesso”. Il gestore ha lanciato questa novità per tutti i clienti che hanno una ricaricabile attiva e che utilizzano il metodo di pagamento via credito residuo.

TIM, con la modalità “Sempre Connesso” c’è un costo extra da pagare

Grazie alla nuova modalità Sempre Connesso, i clienti alla scadenza della propria ricaricabile in caso di mancato credito residuo per il rinnovo della stessa potranno beneficiare di consumi illimitati per 24 ore. Sarà quindi possibile effettuare chiamate, inviare SMS e navigare in internet senza limiti. Questo servizio avrà un costo extra di 0,90 centesimi.

Dopo la prima giornata, in caso di mancata ricarica, i consumi senza limiti saranno prorogati per ulteriori 24 ore, sempre al prezzo di 0,90 centesimi. Il costo massimo del servizio Sempre Connesso è quindi di 1,80 euro. Il debito, come logico, sarà detratto in automatico dal provider alla prima ricarica utile.

La decisione di TIM è stata quella di attivare il servizio Sempre Connesso in automatico su i profili che utilizzano la fatturazione con credito residuo. Ovviamente il servizio non è necessario per chi ha scelto il metodo di pagamento con Ricarica Automatica.