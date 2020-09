I possessori di vecchi modelli di smartphone o cellulari potrebbero avere tra le mani una piccola fortuna, senza che se ne siano effettivamente accorti. Esiste difatti un mondo sommerso di collezionisti pronti a spendere cifre folli, pur di accaparrarsi alcuni dei modelli meno diffusi al mondo.

La rivendita di cellulari, o smartphone, da collezione non stupisce più di tanto, sicuramente di meno delle cosiddette SIM top number, per questo motivo non siamo rimasti a bocca aperta nel momento in cui sono iniziate a circolare le cifre a cui determinati modelli vengono ad oggi rivenduti. Di seguito abbiamo pensato di riassumervi il tutto, in modo da avere un’idea dei prodotti più richiesti, ricordando comunque che sono prezzi validi per prodotti in perfette condizioni, funzionanti e con confezione originale.

Smartphone e cellulari: i modelli più richiesti in assoluto

Uno dei più richiesti è sicuramente il Mobira Senator, prodotto negli anni ’80 del secolo scorso da Nokia, rappresenta una pietra miliare della telefonia mobile, dotato di dimensioni fuori dal normale, ad oggi può essere rivenduto anche a quasi 1’000 euro.

L’alternativa più valida è sicuramente il Motorola dynaTAC 8000X, un altro modello ricercatissimo, pensate che sono stati prodotti e commercializzati davvero pochissimi esemplari nel mondo, oggi rivenduto ai collezionisti a circa 1000 euro.

Scendendo con le cifre incrociamo prima l’Ericsson T20, il cui prezzo non raggiunge i 500 euro, per finire con il Nokia 3310, lo smartphone dell’infanzia di molti di noi, caratterizzato da una batteria infinita e da una resistenza decisamente superiore alla media (oggi viene rivenduto a poco meno di 200 euro).