Sky WiFi è il nuovo servizio per la connessione veloce basato sul network dell’omonimo provider. Disegnata per andare in contro alle esigenze delle famiglie nasce per ottimizzare la qualità dello streaming e l’upload dei contenuti sul cloud e per i vari servizi. Il sistema garantisce velocità e stabilità ma pecca di copertura.

A tale scopo l’operatore conta di erogare i suoi servizi sul misto rame di Fastweb dopo un primo approdo pubblico sulla rete FTTH di Open Fiber. Si lascia la velocità Gigabit allo scopo di garantire una fornitura più capillare del network. Ecco quali sono le ultime novità.

Sky WiFi si estende in tutta Italia grazie a Fastweb

Un team di oltre 200 ingegneri si è prodigato nella finalizzazione di un network davvero all’avanguardia. La rete, denominata Ultra Network, offre velocità e stabilità sfruttando la connessione all’ultimo miglio di Open Fiber. Il tratto che dalla centrale porta all’abitazione garantisce un servizio eccellente ma la cosa è delegata a pochi eletti.

Con il passaggio alla Fibra FTTC di Fastweb la coperta aumenta con la velocità massima di 200 Mbps che risulta essere chiaramente inferiore rispetto a quella garantita dalla FTTh. Tuttavia è più che sufficiente per ottimizzare la qualità ed il servizio fornito da Sky Network. L’espansione aumenta oltre la copertura attualmente rilevata in 149 città italiane.

Al momento non esistono notizie ufficiali in merito anche se indizi ravvisati all’interno del sito ufficiale lasciano pensare ad una trattativa da consolidarsi a breve termine. I presupposti sembrano ben che fondati. Attendiamo ulteriori informazioni in merito.