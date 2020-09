“È bello avere di nuovo una routine di lavoro, spero che questa cosa del Covid non ci tolga la gioia di girare” queste sono le recenti parole di Lili Reinhart che nella serie televisiva statunitense Riverdale interpreta il personaggio di Betty Cooper. La giovane attrice ha rivelato qualcosa in più sulla prossima quinta stagione durante un’ospitata al Tonight Show with Jimmy Fallon: “Per la quinta stagione faremo un salto nel futuro di 7 anni. Sono eccitata da questa novità, sarà bello recitare il ruolo di un’adulta e per la serie sarà quasi un nuovo inizio.”

La serie televisiva statunitense ha riscosso un successo incredibile in tutto il mondo e questa quinta stagione è decisamente attesa da migliaia di fan della serie e dei personaggi. Riverdale oramai dovrebbe mandare in onda la quinta stagione nel corso del 2021 visto che l’emergenza sanitaria ha causato forti rallentamenti nell’intero mondo cinematografico.

Riverdale: la quinta stagione sarà colma di sorprese, ecco alcune anticipazioni

Roberto Aguirre Sacasa ha recentemente pubblicato alcune immagini della quinta stagione che anticipano l’inizio della quinta stagione con gli ultimi giorni dei personaggi come studenti al Riverdale Hight. Come ha già anticipato l’attrice Lili Reinhart in questa quinta stagione i personaggi subiranno dei cambiamenti, visto che ci sarà un salto temporale di ben sette anni.

A quanto pare, Betty Cooper non sarà più la fidanzata di Jughead e quest’ultimo sarà fidanzato con una persona di nome Jessica. I cambiamenti ci saranno anche per Veronica Lodge che a quanto pare non sarà più fidanzata con Archie Andrews, ma sarà sposata con una persona di nome Chad Gekko, un uomo non del tutto raccomandabile che lavora a Wall Street.