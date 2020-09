Il difficile momento che il Paese sta attraversando vede centinaia di famiglie in difficoltà e molte di loro costrette ad attingere ai risparmi meticolosamente accumulati nel tempo. Che gli italiani fossero un popolo di risparmiatori si sa da tempo ed è forse questa l’unica fortuna che al momento consente a molti cittadini di sopravvivere nonostante tutto. Tuttavia i risparmi non sono eterni ed in mancanza di un’attenta pianificazione delle risorse monetarie si rischia di restare intrappolati in una spirale debitoria senza uscita.

Se prima dell’avvento dell’euro con un milione di vecchie lire si poteva quasi mandare avanti una famiglia, oggi sembra un’utopia. Con l’equivalente banconota da 500 euro si può a malapena realizzare la spesa alimentare mensile e di certo restano escluse tutte le altre spese necessarie per vivere. Eppure un modo per andare avanti anche con una cifra del genere pare sia possibile, basta seguire pochi e semplici consigli.

Ecco quali strategie seguire per vivere con pochi centinaia di euro.

Proiezioni di Borsa suggerisce quali strategie risultano davvero utili per ottimizzare al meglio le proprie risorse economiche. Il primo consiglio è quello di essere sempre aggiornati sulle novità, sfruttando internet per approfittare di tutte le occasioni che vi mette a disposizione. Ad esempio riguardo le iniziative governative sui bonus, piuttosto che poter comparare le forniture energetiche o i prezzi degli alimenti affrontando una spesa adeguata alle possibilità personali. Il riciclo è l’altro passo importante da seguire perché permette di riutilizzare ciò che diversamente sarebbe finito tra il pattume.

Ma ciò che davvero conta è la pianificazione delle spese su base giornaliera e mensile. Una volta stabilita la cifra necessaria per affrontare le spese indispensabili, le si suddivide giornalmente definendo il limite da utilizzare nel quotidiano. Solo razionalizzando il costo della vita e mettendo al bando le spese superflue che si può vivere con poco, senza rinunciare ai bisogni fondamentali e forse riuscendo persino a risparmiare qualcosa.