Vivere una relazione è ovviamente una delle parti fondamentali della vita della maggior parte di tutti noi, essa è ovviamente fatti di alti e bassi e indubbiamente un’esperienza personale e assolutamente soggettiva per tutti.

Inutile stare a dire che una relazione è un’esperienza assolutamente unica e irripetibile, ognuna di esse è infatti diversa dall’altra, può iniziare con una conoscenza incontrata in università, con qualcuno conosciuto al bar o anche con l’anima gemella trovata per caso magari al mare.

Ovviamente però, vista la nostra epoca in cui lo spostarsi anche per lunghe distanze non è più un limite, può succedere alle volte di iniziare una relazione a distanza, o che la distanza stessa possa interporsi tra le due anime gemelle magari per motivi lavorativi.

Ovviamente in un contesto di lunga distanza tra i due membri di una relazione, la mancanza diventa un fattore costantemente presente e il cercare di abbatterla un desiderio preponderante, ecco dunque che la tecnologia viene in soccorso per azzerare, almeno digitalmente la lontananza fisica, abbattendo la separazione per quanto possibile.

Hey, il braccialetto che simula il tocco dell’amato

Una compagnia tedesca di nome House of Haptics, ha sviluppato un braccialetto ad hoc per tutti coloro che desiderano sentirsi un po’ più vicini durante i periodi in cui stare fisicamente uno accanto all’altro non è possibile,

Si tratta di “Hey”, un braccialetto a feedback aptico che è in grado di restituire uno stimolo gradevole quando il proprio partner decide di attivarlo a distanza, in modo da simularne il tocco.

Quindi quando vorrete far sentire la vostra presenza al vostro amato, vi basterà premere sul vostro bracciale per attivare quello corrispondente, una piccola trovata ma alquanto geniale, pensata per alleviare un po’ la tristezza dettata dal non potersi fisicamente vedere.