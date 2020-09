L’operatore virtuale PosteMobile ha qualche settimana fa, deciso di prorogare le offerte Creami Style e Creami WeBack con date di scadenza differenti.

Queste due offerte al momento sono attivabili fino al prossimo 5 settembre 2020, ancora pochi giorni. Non possiamo escludere che nelle prossime ore decida di prorogarle ulteriormente. Ricordiamoci insieme cosa offrono.

PosteMobile: ultimi giorni per attivare Creami Style e Creami WeBack

Partiamo subito dall’offerta denominata Creami Style, che comprende 500 credit per minuti ed SMS e 5 Giga di traffico dati, il tutto al costo di 5 euro al mese. L’offerta denominata WeBack comprende invece credit illimitati per chiamate ed SMS e 50 Giga di internet in 4G al costo di 9.99 euro al mese. L’offerta è attivabile online solo per i nuovi clienti, sia per l’attivazione di un nuovo numero che per la portabilità da altro operatore.

Vi ricordo che durante le ultime settimane l’operatore virtuale ha anche comunicato di aver cambiato il gestore che gli fornisce la rete internet, passando da WindTre a Vodafone. Per quanto riguarda la rete di casa, propone fino al prossimo 5 settembre 2020 l’offerta denominata Casa Web.

Quest’ultima comprende la connessione internet illimitata su rete 4G+ con una velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload e in più incluso in comodato d’uso gratuito un modem Wi-Fi 4G+ dotato di quattro porte LAN Ethernet e di un’antenna esterna per l’amplificazione del segnale. Sempre compreso anche un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160. Il costo mensile dell’offerta sarà quindi ancora in promo a 20.90 euro fino al fino alla data di scadenza riportata precedentemente. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.