Uno degli oggetti fondamentali ma allo stesso tempo più ingombranti e fastidiosi da trasportare durante un viaggio è sicuramente il trolley, importante e funzionale durante uno spostamento per portare la propria roba, spesso risulta troppo grande o pesante da trasportare, fattore che ovviamente influisce negativamente sulla qualità del viaggio stesso.

A chi non piacerebbe avere un trolley che come un cagnolino ci segue in ogni nostro movimento ? Bene, Piaggio sembrerebbe aver preso alla lettera questo desiderio/necessità degli utenti, ha infatti progettato un trolley da viaggio robotico unico nel suo genere, esso infatti smuove e ci segue in ogni nostro movimento senza aver bisogno di essere trainato, vediamo i dettagli.

Gita, il robot-cargo di Piaggio

Il nome in codice del prodotto è Gita, un piccolo robot automatico che vi seguirà in ogni vostro spostamento, molto utile non solo per i lunghi viaggi, ma anche per chi si muove in città e ha bisogno di trasportare molti oggetti da un punto ad un altro.

Il dispositivo è stato sviluppato dalla branca Fast Forward di Piaggio ed è di forma sferica con un’altezza pari a 66 cm, capacità di carico fino a 18Kg e una velocità massima di movimento sulle due ruote di 35Km/h, ciò vi consentirà di muovervi agevolmente a piedi o in bicicletta senza il timore di perdere di vista il vostro portaoggetti robotico, il quale sarà in grado di seguirvi fedelmente.

Il dispositivo è stato progettato per seguire l’uomo il quale ha il totale controllo, infatti esso non potrà mai allontanarsi troppo dal proprietario, è infatti progettato per mantenere una distanza ravvicinata sia per questioni di sicurezza sia per rendere l’esperienza confortevole.