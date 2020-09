Euronics raccoglie al proprio interno un volantino assolutamente spettacolare, quasi senza precedenti in Italia, proprio perché ricchissimo di occasioni e di prezzi infinitamente più bassi del listino originario.

La campagna promozionale riesce a soddisfare le richieste della maggior parte di noi, sebbene comunque risulti essere limitata esclusivamente ad una ristrettissima cerchia di punti vendita in Italia. Gli unici che potranno accedere agli sconti saranno i residenti nelle vicinanze di uno dei negozi Euronics Nova, poiché gli stessi prezzi non risultano essere fruibili online sul sito ufficiale. Nel caso in cui si volesse acquistare un prodotto particolarmente costoso, ricordiamo essere disponibile anche il Tasso Zero, potrà essere richiesto solo con una spesa superiore ai 299 euro.

Euronics: il volantino Svuota Negozio è strepitoso

Il prodotto da acquistare subito, alle condizioni indicate in precedenza, è sicuramente il Samsung Galaxy S20, ottima alternativa ufficialmente in vendita a 699 euro, per gli utenti che desiderano accedere ad un top di gamma, senza spendere cifre particolarmente elevate.

Sempre restando sulla stessa linea di prezzo è possibile approfittare anche di soluzioni leggermente meno qualitative, ma più interessanti anche da un punto di vista estetico. Stiamo parlando di Oppo Find X2 Neo, in vendita sempre a 699 euro, o di Oppo Find X2 Lite, a soli 449 euro e dotato di ottime caratteristiche tecniche.

Il volantino Euronics non si ferma qui, se volete conoscerlo da vicino potete comunque fare affidamento sulle pagine inserite nell’articolo.