Continua l’iniziativa che permette dii acquistare case in vendita al prezzo simbolico di 2 euro. Il comune ad aver promosso questa campagna, con il chiaro intento di rinverdire la popolazione comunale, è Sambuca, in provincia di Agrigento. Il paese, che nel 2016 ha conquistato il titolo di “borgo dei borghi“, si caratterizza per la sua vicinanza sia al mare che al parco archeologico della Valle dei Templi.

Il comune non è nuovo a questo genere di iniziativa, avendo già venduto alcune abitazioni nel proprio territorio, al prezzo simbolico di 1 euro. Ora il comune, visto il successo ottenuto dalla pretendete iniziativa, ha deciso di raddoppiare il prezzo di vendita; la richiesta per l’acquisto di una casa è passata dunque da 1 a 2 euro.

Sambuca: le regole per l’acquisto delle case in vendita

Per poter usufruire di questa straordinaria offerta vanno però rispettate alcune regole una volta completato l’acquisto. Il primo vincolo a cui sottostare è l’impegno alla restaurazione dell’immobile da ultimare entro tre anni e a proprie spese. Bisogna inoltre impegnarsi nel rispetto delle regole urbanistiche e delle caratteristiche dell’immobile. Previsto inoltre il versamento di una caparra a forma di garanzia poi restituita in un secondo momento.

L’accordo non contempla invece l’obbligo di prendere residenza nel comune, cosa che ha permesso di attirare numerosi acquirenti anche al di fuori della zona dell’agrigentino. Per chi fosse interessato non resta che attendere la pubblicazione del secondo bando che dovrebbe mettere a disposizione degli investitori circa 18 immobili contro i 16 della prima tranche. Non resta dunque che attendere con le orecchie ben aperte per una possibilità che difficilmente avrà modo di ripresentarsi.