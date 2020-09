Carrefour cerca in tutti i modi di battere le dirette concorrenti del mercato italiani, in primis MediaWorld e Unieuro, i due capostipiti della rivendita di elettronica, portando con sé tanti prezzi bassi e sconti veramente molto interessanti.

Gli acquisti relativi al volantino corrente possono essere completati solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non saranno effettuabili online sul sito ufficiale dell’azienda. Allo stesso modo, ricordiamo essere un SottoCosto, di conseguenza il quantitativo di unità effettivamente disponibili in negozio sarà decisamente limitato (non verrà nemmeno rifornito una volta terminato).

I codici sconto Amazon riescono a soddisfare le esigenze degli utenti, scoprite i migliori iscrivendovi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Carrefour: le offerte come non le avevate mai viste

Una delle migliori promozioni del momento inclusa all’interno del volantino Carrefour riguarda sicuramente l’Apple iPhone Xr, uno smartphone non proprio recentissimo, poiché è sul mercato da più di un anno, ma finalmente acquistabile con un esborso finale relativamente ridotto, corrispondente per l’esattezza a “soli” 569 euro.

Stesso discorso per l’accessorio Apple più richiesto di sempre, le AirPods di seconda generazione sono state fortemente scontate, in questi giorni gli utenti le potranno acquistare mediante il pagamento di 129 euro circa.

In ultimo sottolineiamo la presenza di alcuni sconti interessanti sui prodotti con sistema operativo Android, qui troviamo Samsung Galaxy A1 a 229 euro o Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 149 euro circa. Per le offerte incluse direttamente nel volantino Carrefour potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite qui sotto nel dettaglio.