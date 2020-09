Non c’è dubbio che le offerte 4G si stiano imponendo con uno sconsiderato low-cost. Nel 2020 la situazione in chiave promo è notevolmente cambiata. Ma non si può fare nulla per arginare lo strapotere del WiFi Gratis che arriva in Italia grazie ad un poderoso progetto su scala nazionale promosso niente meno che dal Ministero per lo Sviluppo Economico in persona.

Il complesso piano di creare una rete libera, gratuita ed illimitata sta riuscendo alla perfezione a partire dalla zone terremotate di Amatrice. La piaga del digital divide viene arginata ponendo il Paese in linea con le aspettative di crescita digitale previste in Europa. Sempre più Comuni sono oggi coperti dal servizio accessibile da chiunque a qualsiasi ora del giorno e senza alcun vincolo di tempo e di spazio. Scopriamo i dati, le caratteristiche e le modalità di accesso.

WiFi Italia: qualche numero

Infratel SPA è la società incaricata dello sviluppo architetturale della rete che dà parecchio filo da torcere ad operatori del calibro di TIM, WindTre, Vodafone ed iIliad. Nel momento in cui scriviamo risultano attivi 4.469 punti di accesso dislocati in 3.158 Comuni in cui risultano connessi attivamente 357.725 persone.

I numeri forniti in precedenza sono inevitabilmente destinati a crescere in luogo di nuovi investimenti previsti per l’anno in corso e per il successivo 2021. Per gli ospedali, inoltre, sono stati stanziati ulteriori soldi per garantire l’applicabilità di 5.000 hotspot ad uso e consumo gratuito del personale e dei pazienti.

Come funziona e quali sono le specifiche

Il funzionamento del sistema è semplice. All’utente è richiesta soltanto l’installazione dell’omonima app gratuita che è possibile trovare su Play Store ed App Store. Una volta installata si crea un profilo e si inizia ad usare la connessione in automatico una volta aggiunta la rete. Non occorre effettuare di volta in volta il login.

Le specifiche sono eccezionali per una rete che si spinge fino ad un limite di 30 Mbps in download. Come avere una promozione in 4G attiva con un MVNO locale. La differenza rispetto a quest ultimo è però sostanziale in quanto non si prevedono ricariche o rinnovi di alcun genere. Basta attivare il WiFi è si è subito online a tempo indeterminato.

Verifica la presenza della nuova rete nella tua zona ed accedi subito ad Internet senza spese e senza pensieri da qualsiasi parte d’Italia. Il progetto continua a crescere e con esso il numero di zone coperte. Seguici per ulteriori aggiornamenti.