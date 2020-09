Dopo l’arrivo delle offerte su Amazon, anche altri produttori ed e-commerce stanno provvedendo ad aggiornare le proprie pagine per gli sconti di settembre. In particolare parliamo di Acer e il suo interessantissimo Back To School 2020. Le offerte sono moltissime e gli sconti molto allettanti, considerando anche che è in arrivo il bonus internet e pc.

Acer, il Back to School che non vi aspettavate

Ce n’è veramente per tutti i gusti. Acer ha deciso di mettere in offerta una vasta gamma di prodotti, puntando a degli sconti combinati in caso di acquisto di 2 o più prodotti.

Si parte dalla fascia economica con un budget di 400/500€, per poi passare alla serie Swift e Aspire di livello superiore, passando anche per i convertibili e per i notebook da gaming. Gli sconti sono appunto correlati al numero di prodotti che si decide di acquistare. Acquistando due prodotti (ad esempio notebook e mouse) è possibile usufruire del 5% di sconto; nel caso di tre prodotti il 10% e con 4 o più il 15% di sconto.

Tra i prodotti più interessanti potete trovare il notebook da gaming, di fascia entry level, Acer Nitro 5, con processore Intel di decima generazione e scheda grafica Nvidia a 1099€, sconto escluso. Se il vostro budget è più basso vi segnalo i nuovissimi Acer Swift 3, con la nuova generazione di processori AMD, in grado di raggiungere una potenza di calcolo senza precedenti. Il costo varia a seconda della componentistica e si assesta intorno ai 799€, anche in questo caso sconto escluso. Per poter visionare tutti i notebook in offerta potete visitare la pagina ufficiale di Acer e trovare ciò che più vi serve in base ad esigenze e budget. Le offerte scadono il 16 settembre, quindi pensateci ma non troppo altrimenti rischiate di rimanere all’asciutto.