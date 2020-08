L’operatore unico WindTre ha recentemente deciso di proporre ad alcuni suoi già clienti ricaricabili selezionati la possibilità di attivare la promozione 100 Giga Weekend a 1.99 euro una tantum da attivare sabato o domenica.

La promozione, è stata proposta fino a ieri, domenica 30 agosto 2020 ma non possiamo escludere che non la riproponga anche per la settimana prossima. Se così fosse, vogliamo indicarvi come fare per attivarla.

WindTre 100 Giga Weekend a soli 1.99 euro

La promozione prevede 100 GIGA di traffico internet mobile da utilizzare in 3 giorni solari, fino alle 23.59 del terzo giorno. Nel caso in cui i Giga non venissero consumati tutti, andranno persi dato che non sono cumulabili con Giga di altre promozioni attive. Per i clienti WindTre selezionati che utilizzano ancora i sistemi dell’ex brand 3 la promozione ha una durata di 72 ore (3 giorni) dall’attivazione.

La promozione si disattiva automaticamente al termine del periodo di validità. I GIGA saranno consumati prioritariamente rispetto a quelli attivi sulla propria linea mobile ad esclusione di eventuali GIGA omaggio. 100 GIGA Weekend è incompatibile con le opzioni Cogli L’attimo GIGA e GIGA X te Special, queste in caso di richiesta attivazione di 100 GIGA Weekend verranno disattivate.

Superati i GIGA inclusi, si continua a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dall’offerta principale, laddove questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps o 1GB extra al giorno a 99 centesimi di euro. Nel caso in cui l’offerta principale preveda il blocco della navigazione, con 100 GIGA Weekend si continua a navigare a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps. Non ci resta che sperare che venga proposta anche durante il prossimo fine settimana, in modo da cogliere questa grande occasione!.