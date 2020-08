WindTre ha in serbo per gli utenti una promozione davvero speciale, la perfetta soluzione che aiuta i consumatori a spendere poco, godendo nel contempo di bundle estremamente completi e ricchissimi di soddisfazioni.

Purtroppo, come sempre accade quando parliamo di promozioni di alta qualità, chiaramente presentano limitazioni importanti, a tutti gli effetti l’accesso risulta essere riservato esclusivamente a coloro che sono in uscita da determinati operatori telefonici, di conseguenza potrà essere attivata solamente dai clienti in possesso di un numero di Iliad o di un MVNO, con annessa obbligatoria richiesta di portabilità del numero originario.

Passa a WindTre: la promozione migliore del momento

Tra le varie promozioni che presentano tali limitazioni, ricordando comunque che il costo iniziale da sostenere equivale precisamente a 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile, spicca sicuramente la GO 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition, una soluzione a dir poco spettacolare con la quale il consumatore si ritrova letteralmente pronto per godere di 100 giga di traffico dati al mese, affiancati da 200 SMS e minuti illimitati, tutti dietro il pagamento di soli 6,99 euro a rinnovo.

La promozione è bellissima, competitiva e dalla qualità elevata, ma presenta un limite importante, a conti fatti l’utente si ritrova costretto a pagare il canone fisso tramite conto corrente bancario o carta di credito, dovendo nel contempo sottostare anche a vincoli contrattuali di durata. E’ importante ricordare che non sarà possibile abbandonare l’azienda prima dei 24 mesi successivi, senza essere costretti a pagare una penale per recesso anticipato.

Tutti i dettagli sono disponibili nei vari punti vendita in Italia.