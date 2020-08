WhatsApp: una ricarica gratis con un semplice messaggio in chat

Sono state apportate tantissime modifiche a WhatsApp durante gli anni, in modo da renderla sempre di più l’applicazione da battere per quanto concerne la messaggistica. L’obiettivo del colosso era quello di mettere in riga tutti i potenziali concorrenti, i quali ad oggi, pur ottenendo grandi risultati, non possono di certo paragonarsi all’azienda di Zuckerberg.

Oltre 1 miliardo e mezzo di persone è ormai affezionato a WhatsApp, soprattutto da quando ha deciso di eliminare il pagamento annuale diversi anni fa. In periodo di emergenza poi l’applicazione si è dimostrata l’unica soluzione per vedere e sentire amici e parenti in maniera limpida e semplice. Questo però non esclude le varie problematiche che vengono a pararsi di fronte alle persone con regolarità disarmante.

WhatsApp, in questi giorni un nuovo messaggio promette una ricarica gratuita per tutti

Chiunque utilizzi WhatsApp almeno una volta si è ritrovato di fronte ad un messaggio molto strano in chat. Sono tante infatti le situazioni in cui gli utenti vengono colpiti da alcune truffe, le quali hanno l’obiettivo di estorcere loro dei soldi. In questo caso qualcuno avrebbe ravvisato un nuovo testo all’interno delle conversazioni, il quale parlerebbe addirittura di una ricarica gratuita.

L’obiettivo ovviamente è quello di truffare il prossimo, facendogli credere di poter ottenere una ricarica gratuita per il proprio numero. In realtà tutto porterà al furto di circa 5 euro dal credito, co gli utenti che se ne accorgeranno solo dopo. Proprio per questo abbiamo deciso di mettere in guardia tutti voi per evitare che questo messaggio si diffonda a macchia d’olio in giro per il paese.