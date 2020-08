Il 16 luglio 2017 giungevano in Italia i primi episodi della serie televisiva Vis a Vis. Il 31 maggio 2019, Netflix pubblicò tutta la prima stagione, ma con un ridoppiaggio a Milano rispetto a quello avvenuto precedentemente a Roma. Il 28 giugno 2019, esordì la seconda stagione e il 30 agosto 2019 la terza stagione. La quarta stagione è l’ultima di una lunga serie e fu pubblicata il 25 settembre 2019. La serie tv ci ha così lasciati senza parole. Ma cosa bolle in pentola? Scopriamolo insieme.

Vis a Vis: tutte le novità che dovreste sapere sullo Spin-Off

La serie tv ha come protagoniste Macarena, interpretata da Maggie Civantos, un personaggio dapprima debole e molto ingenuo il quale si ritrova “erroneamente” in prigione a causa dell’amante, e Zulema, interpretata da Najwa Nimiri, la peggiore nel carcere femminile spagnolo.

Le due durante tutta la serie tv sembrano essere acerrime nemiche, ma con lo speciale Spin-off la sorpresa è inevitabile. Troviamo due ragazze che si sostengono e si alleano addirittura per compiere l’ultimo furto.

Lo Spin-off è andato in onda per la prima volta il 20 Aprile 2020 in Spagna, facendo impazzire i fan più impazienti. Come già accennato, in esso vediamo le due protagoniste, finalmente uscite dal penitenziario di Cruz del Norte, alle prese con l’ultimo colpo della loro vita, che le vedrà collaborare per ottenere un’elevata somma di diamanti.

La serie televisiva ci ha fatti innamorare e rimanere incollati ai piccoli schermi grazie alla sua trama avvincente e mai noiosa. Stesso scopo ha lo speciale Spin-Off, ricco di novità e verità sconvolgenti.