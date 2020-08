Essere abbonati Sky conviene per diversi motivi. Oltre alla grande quantità di esclusive che la pay tv garantisce a tutti i clienti, gli utenti di Sky hanno anche la possibilità di quantificare la loro fedeltà attraverso dei regali esclusivi.

Nel corso di queste settimane, Sky non solo ha proposto iniziative rivolte ai nuovi clienti, ma ha anche presentato delle offerte per chi non ha effettuato la richiesta di disattivazione del suo piano.

Sky, tre regali per tutti coloro che si sono dimostrati abbonati fedeli nel tempo

La novità assoluta per tutti i clienti fedeli si chiama Sky WiFi. Dopo aver presentato il nuovo operatore di telefonia fissa, Sky offre la possibilità agli utenti da più di sei anni di ricevere ben sei mesi a costo zero per le offerte in Fibra Ottica. Gli utenti da più di un anno riceveranno invece tre mesi gratuiti.

L’altra occasione per gli utenti è invece Sky Q. Sempre coloro che hanno un piano di visione da più di sei anni potranno acquistare il nuovo decoder ad un costo fisso di 49 euro invece dei consueti 99 euro. Con il dispositivo, oltre alla visione 4K, ci saranno tante novità come l’accesso ad app direttamente con il telecomando.

Altrettanto vantaggiosa è infine la terza promozione. I clienti della pay tv infatti potranno attivare il nuovo ticket Intrattenimento Plus. Grazie a questo pacchetto, gli abbonati avranno la facoltà di attivare una sottoscrizione a Netflix al costo speciale di 6,99 euro. La promozione si rivolge ai titolari dei pacchetti Famiglia e Cinema.