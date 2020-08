L’estate ha confermato le grandi certezze in casa Iliad. Anche in queste ultime settimane, l’offerta commerciale del provider francese ha portato ad ottimi risultati: la Giga 50, a più di un anno dal suo rilascio, sotto questo punto di vista continua ad essere la ricaricabile più popolare del nostro paese.

Sempre in estate, però, è stata confermata una particolare anomalia dell’operatore transalpino. Sul suolo italiano, infatti, tanti clienti hanno segnalato particolari anomalie per internet. Il problema è oramai conosciuto dalla gran parte del pubblico. A causa della sua giovane età Iliad ancora non è in grado di offrire copertura integrale del territorio, da ciò nasce l’assenza di rete per alcuni clienti.

Iliad, gli utenti hanno scoperto la soluzione fai da te per le mancanze di rete internet

Nel corso di questi ultimi mesi, il gestore ha già fatto passi in avanti per ottemperare e migliorare i già citati problemi di rete. Inoltre, gli stessi utenti hanno scoperto una soluzione fai da te che in alcune circostanze potrebbe rivelarsi di estremo aiuto.

Laddove dovessero esserci anomalie per la connessione 4G, i clienti possono effettuare attraverso il loro smartphone un downgrade della rete alla connessione 3G. Con il cambio di linea, infatti, al netto di minori performance ci sarà una maggiore affidabilità e stabilità.

Questa tecnica è particolarmente efficace in caso di problemi temporanei per la rete. Tuttavia per anomalie di maggior entità non ha grandi effetti. Ricordiamo che la qualità delle linee Iliad arriverà a livelli di eccellenza quando – nel giro di pochi mesi – saranno conclusi i lavori alle antenne di proprietà.