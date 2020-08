Design raffinato, tecnologia innovativa ed un’esperienza smart senza precedenti. Sono queste le parole d’ordine della nuova famiglia di MateBook presentati da Huawei. Pensati per i giovani professionisti, i nuovi HUAWEI MateBook D14 e HUAWEI MateBook D15 offrono un’esperienza multi-piattaforma che consente di lavorare contemporaneamente con più dispositivi contemporaneamente, ma da un unico schermo.

Ciò significa che, iniziando un lavoro sullo smartphone, questo potrà essere ripreso e modificato in qualsiasi momento dal notebook, esattamente dal punto in cui è stato interrotto. Il tutto avviene per mezzo dell’app Huawei Share, che consente anche un veloce e pratico Drag & Drop per trascinare immagini, video ed altri file da un dispositivo all’altro.

HUAWEI MateBook D14 e MateBook D15 sono finalmente disponibili in Italia

HUAWEI MateBook D14 e HUAWEI MateBook D15 sono due notebook ultra-sottili, dotati di display FullView e cornici ridotte al minimo, per un rapporto screen to body dell’84% per il primo, e dell’87% del secondo.

Lo schermo IPS da 14 e 15 pollici supportano la risoluzione FullHD e sono certificati TÜV Rheinland, per cui garantiscono una migliore protezione degli occhi con una più bassa emissione di luce blu. Con dimensioni pari a 322,5 mm x 214,8 mm x 15,9 mm di HUAWEI MateBook D14 e 357,8 x 229,9 x 16,9 mm di HUAWEI MateBook D15, questi sono tra i notebook più leggeri e compatti nella stessa fascia di prezzo.

Sono entrambi dotati di un processore Intel Core i5-10210U di decima generazione fino a 4,9 GHz e supportano la GPU NVIDIA GeForce MX 250 in grado di gestire attività di editing ad una velocità superiore e garantisce un’esperienza di gioco fluida. Il tutto è accompagnato da 8 GB di RAM e ciò rende HUAWEI MateBook D14 e MateBook D15 adatti sia per lavorare che per l’intrattenimento. Il nuovo HUAWEI Shark Fin fan, invece, garantisce una dispersione del calore e prestazioni di raffreddamento elevate.

HUAWEI MateBook D14 e HUAWEI MateBook D15 sono disponibili a partire da oggi nelle colorazioni Space Gray e Mystic Silver su Huawei Store, ad un prezzo che parte dai 649 euro.