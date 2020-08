Huawei: aggiornamento alla EMUI 11 e brutta notizia per tanti utenti

Huawei sta provando in tutti i modi a contrastare i vari problemi che il ban di Trump gli sta sottoponendo. Durante gli ultimi giorni è arrivata la notizia che anche gli smartphone del colosso che ancora avevano l’opportunità di ottenere i servizi Google, non avranno più aggiornamenti in merito. Nonostante le vendite siano ancora al top il colosso sta studiando una possibilità per evitare.

Inoltre adesso le ultime interfacce stanno arrivando, proprio come è successo per l’ultima EMUI 10.1. Le novità riguarderanno l’animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Intanto gli occhi adesso sono però puntati sulla prossima EMUI 11, visto il periodo e secondo quanto riportato e le ultime indiscrezioni in merito al prossimo Huawei Mate 40 Pro continuano a arrivare. Manca davvero poco all’arrivo di diverse novità in casa Huawei.

Huawei: EMUI 11 ed EMUI 10.1, ecco tutti gli smartphone che le riceveranno

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11