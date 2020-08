Dopo aver riscosso un clamoroso successo su PlayStation 4 e PC, Fall Guys: Ultimate Knockout si prepara a debuttare anche sugli smartphone della Cina. Non sappiamo se il titolo sarà disponibile anche per altri mercati, ma sarà il publisher Bilibili ad occuparsi della messa in commercio della versione mobile del simpatico battle royale, tanto per gli iPhone quanto per i dispositivi Android.

In futuro, però, Fall Guys: Ultimate Knockout potrebbe essere disponibile anche per Nintendo Switch e Xbox One, e molto probabilmente gli utenti dell’una o dell’altra console potranno anche competere insieme.

Fall Guys: oltre la versione mobile arriverà anche su Switch e Xbox?

Il team di Fall Guys ha rilasciato un’intervista a Kate Stark, rivelando alcune delle novità in arrivo prossimamente. Anzitutto, hanno comunicato che il Season Pass della seconda stagione sarà gratuito e che daranno priorità assoluta alla messa a punto di un sistema anti-cheat. Oltre ciò, è previsto il debutto dei server personalizzati, del cross-play e saranno rese disponibili nuove modalità per l’accessibilità quanto prima possibile. Quanto al cross-play, molti giocatori potrebbero non apprezzare questa novità, dal momento in cui potrebbero competere contro i cheater che popolano la versione per PC del titolo.

Il team starebbe anche lavorando a della merce ufficiale, mentre alla domanda se Fall Guys: Ultimate Knockout sarà mai reso disponibile anche per Nintendo Switch e Xbox One, il Lead Designer Joe Walsh ha risposto “Forse, un giorno“.

Interviewed the @FallGuysGame team & here's some new info: – New season pass will be free

– Anti-cheat top priority

– Custom servers planned

– Colourblind mode & accessibility changes coming ASAP

– Cross platform planned

– Official merch coming

– Confirmed: It's an apple — Kate Stark (@katestark) August 28, 2020

Anche chi è in possesso di una Xbox One o una Nintendo Switch potrebbe in futuro giocare a Fall Guys, anche se sarebbe il caso di tenere i piedi per terra e non volare troppo con la testa e l’immaginazione. Al momento, infatti, si tratta di una probabilità e non è detto che il titolo possa davvero debuttare anche su queste console.