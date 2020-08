L’ultima offerta tech lanciata da Esselunga, e resa effettivamente disponibile ovunque in Italia fino al 2 settembre, propone all’utente finale un prodotto estremamente interessante, come il Google Nest Hub, ad un prezzo molto basso.

L’unica cosa da sapere, e valida per la maggior parte delle campagne promozionali di Esselunga, riguarda sicuramente la disponibilità di scorte in negozio. Tutte le offerte tech le dovete immaginare alla stessa stregua di un SottoCosto, di conseguenza i prodotti sono pochissimi e non vengono effettivamente riforniti una volta terminati.

Le offerte Amazon ed i codici sconto sono le migliori occasioni per risparmiare, scopriteli sul nostro canale Telegram.

Volantino Esselunga: l’offerta tech è molto interessante

Il Google Nest Hub è l’elemento centrale della promozione di Esselunga, questi è l’hub perfetto per controllare tutti i prodotti smart dislocati nelle varie stanze della vostra abitazione. Non presenta una batteria interna, di conseguenza richiede la costante connessione ad una presa a muro, ma allo stesso tempo presenta un ampio display touchscreen da 7 pollici, utilissimo per visualizzare video, immagini o per effettuare videochiamate (anche sfruttando la camera anteriore).

I comandi possono essere impartiti direttamente tramite il touchscreen, oppure approfittando della presenza del microfono integrato (quindi comandi vocali); da segnalare anche l’altoparlante, da utilizzare sia per le chiamate, che per la riproduzione della musica preferita.

Il prodotto proposto da Esselunga può essere acquistato con un esborso finale di 59 euro, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, sempre e soltanto da esercitare nei punti vendita in cui è stato completato l’acquisto.