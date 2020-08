CoopVoce supera Kena e Very Mobile con la ChiamaTutti e con 20GB in regalo

Secondo quanto riportato l’ascesa di CoopVoce starebbe facendo pensare al gestore di compiere un grande passo nel mondo della telefonia. L’azienda infatti vorrebbe formalizzare presto le pratiche per entrare a far parte del mondo dei gestori MNO, proprio come TIM, Vodafone, Iliad e Wind Tre.

Il tutto viene in seguito alla grande crescita che ha visto CoopVoce diventare uno dei più duri antagonisti sul mercato della telefonia per le varie aziende già affermate. Il merito è sicuramente delle sue promo, le ChiamaTutti che sono pian piano migliorate sia per contenuti che per qualità. Un esempio è fornito attualmente sul sito ufficiale, con l’ultima ChiamaTutti TOP 20 che non lascia nulla al caso e che inoltre detiene un prezzo estremamente abbordabile.

ChiamaTutti TOP 20 e 20GB gratis con l’iniziativa GigaSpesa: ecco l’oro di CoopVoce

Quando un gestore come CoopVoce sceglie di dar seguito ad una delle sue linee, vuole dire che il successo è assicurato. E’ questo il caso della ChiamaTutti TOP 20, nuove entrata ad agosto in casa Coop che include al suo interno tutto.

Per soli 8 euro al mese per sempre, ecco minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web ogni mese. La promo può essere sottoscritta anche da coloro che risultano già clienti. Nel frattempo però in Liguria vige un’iniziativa che prende il nome di GigaSpesa. Con questa tutti coloro che acquisteranno prodotti a marchio Coop riceveranno giga gratis. Ogni 10 euro di spesa Coop è previsto 1 giga extra fino a 20GB in totale.