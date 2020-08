L’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha aperto dibattiti piuttosto importanti e ampi, soprattutto per quanto riguarda l’argomento fiscale. Il lockdown totale ha messo a dura prova tantissimi imprenditori e lavoratori che nonostante l’emergenza sanitaria hanno dovuto sostenere delle spese pur non avendo delle entrate.

Una argomento al centro di forti discussioni riguardano le cartelle esattoriali perché dopo questa lunga pausa dovuta al Covid-19 ripartiranno per tutti i debitori del Fisco. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti.

Cartelle esattoriali: in arrivo 9 milioni, i pagamenti partono da questo autunno

La FAQ del sito web ufficiale del Fisco comunica ai consumatori che partiranno dal 15 di Ottobre, in particolare saranno più di 9 milioni quelle che partiranno. Le notizie non terminano di certo qui perché partiranno nella stessa data anche i pignoramenti e altri atti di riscossione del Fisco che lo stesso ha bloccato durante il Covid-19.

Gran parte dei cittadini non è d’accordo a tal proposito, soprattutto i titolari di attività commerciali che non sono ancora completamente ripartite dopo un lungo periodo di quarantena obbligatoria. Potrebbero esserci anche delle novità nelle prossime settimane per quanto riguarda un ulteriore rinvio delle notifiche e anche per quanto riguarda l’azione di saldo e stralcio.

Secondo alcune ipotesi il Governo potrebbe anche ridurre l’importo di alcune cartelle esattoriali in modo da ricevere le somme di denaro dei contribuenti con molta più facilità. Al momento, comunque, sono solo ipotesi come quella della pace fiscale che inizia a circolare in rete e, a quanto pare, anche in Governo.