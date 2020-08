Il volantino Bennet riesce a raccogliere ottimi prezzi per cercare di avere la meglio una volta per tutte sui principali rivali, in termini di supermercati che strizzano l’occhio alla tecnologia, quali sono Carrefour e Esselunga.

La validità della campagna promozionale discussa nel nostro articolo è fissata in tutti i punti vendita in Italia, con possibilità di godere della garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché ovviamene del finanziamento senza interessi (previa approvazione, e non su tutti gli ordini di spesa). Gli acquisti sul sito ufficiale, invece, non sono permessi.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon e tutti i spettacolari codici sconto, correndo subito sul nostro canale Telegram.

Volantino Bennet: i prezzi sono fortissimi

I prezzi del volantino Bennet sono fortissimi, ma solo su alcuni modelli di smartphone, l’attenzione dell’azienda è stata rivolta quasi esclusivamente verso un singolo prodotto Apple, l’iPhone Xr, mettendo in disparte tutto il resto. La richiesta per il suddetto è notevole, bastano 549 euro per acquistarlo in versione completamente sbrandizzata.

Il mondo Android, come detto, è in parte dimenticato, proprio perché non si trovano modelli d’alto interesse in promozione, se non un piccolo Samsung Galaxy A70 acquistabile alla cifra finale di 269 euro. Gli ultimi terminali inclusi sono Alcatel 1, Alcatel 1 SE o Huawei Y5 2019.

Il volantino Bennet è attivo anche tutta questa settimana, le scorte non dovrebbero essere un problema, di conseguenza potrete anche decidere di recarvi in negozio l’ultimo giorno per completare l’acquisto, senza particolari difficoltà. La garanzia legale deve essere esercitata direttamente nel punto vendita in cui avete comprato il prodotto.