Nel corso dell’autunno in arrivo l’Agenzia delle Entrate invierà a molti italiani le ingiunzioni di pagamento per tasse non riscosse, multe e altri debiti con il Fisco. A seguito del blocco previsto causa emergenza Coronavirus, i cittadini torneranno a ricevere notifiche per le cartelle esattoriali.

Tra i provvedimenti relative alla pandemia Covid, il Governo ha inserito negli scorsi mesi anche il blocco delle notifiche del Fisco sino al 15 Ottobre. Proprio a partire d questa data l’Agenzia delle Entrate potrà inviare nelle case degli italiani, nel giro di poche settimane, le 9 milioni di cartelle in uscita.

Agenzia delle Entrate, previste 9 milioni di cartelle esattoriali ma c’è la possibilità di saldo e stralcio

Questa notizia, come ovvio, non è stata accolta con il favore unanime degli italiani. Specialmente i cittadini con attività commerciali a carico hanno espresso e stanno esprimendo tutte le loro perplessità. Dato che molte attività ancora non sono a pieno regime dopo lo stop del lockdown, il pagamento richiesto dall’Agenzia delle Entrate potrebbe essere un’ulteriore mazzata per i conti.

Per questa ragione, sempre tra le norme economiche legate al Covid, il Governo sta valutando di inserire il cosiddetto saldo e stralcio. I debitori del Fisco, in caso di ingenti somme da pagare, potrebbero avere la possibilità di estinguere i loro debiti versando nelle casse dell’Erario solo una percentuale della somma dovuta. Ovviamente ancora non è dato sapere se questa idea diventerà effettiva e quali saranno le percentuali e le condizioni del saldo. Maggiori informazioni arriveranno nel corso delle prossime settimane.