C’è chi usa indebitamente la linea del vicino, chi centellina il traffico dati della propria rete 4G e c’è anche chi usa il WiFi Gratis. Non stiamo parlando degli hotspot universitari, delle aree di servizio e ristoro o dei locali pubblici.

Stiamo parlando di una rete nazionale promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel contesto di crescita in digitale del Paese. Si punta a mettere in pari l’Italia con i Paesi Europei sul piano della digitalizzazione. Una spinta importante arriva dal progetto Piazza WiFi Italia che conta oggi su migliaia di hotspot a costo zero che tutti noi possiamo usare a tempo indeterminato. Ecco le ultime novità.

WiFi omaggio dal tuo telefono: come ottenere l’accesso alla nuova rete veloce

Si naviga fino a 30 Mbps in download con la nuova infrastruttura realizzata per mano di Infratel S.P.A. ora incaricata dei lavori di cablaggio e configurazione dei punti di accesso sul piano nazionale. Con 3.158 Comuni registrati prosperano 4.469 punti di accesso ed un bacino di utenza pari a 357.725 persone. I numeri sono comunque in crescita senza contare l’intervento di installazione prevenuto all’interno degli ospedali, dove si contano 5.000 hotspot aggiuntivi.

Si naviga su Internet e tramite le app preferite senza limiti di tempo e di spazio al solo costo di una applicazione Android ed iOS da installare gratuitamente sul telefono. Creato il proprio profilo è un attimo prima di accedere alla rete pubblica protetta. Studenti, lavoratori e semplici turisti possono usare Internet senza confini e senza la preoccupazione che un eventuale down di rete possa bloccare tutto il sistema nel momento meno opportuno.