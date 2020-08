WhatsApp: è caos, multa agli utenti TIM, Vodafone e Iliad da 100 euro

Di certo gli ultimi tempi non sono stati idilliaci per nessuno, tantomeno per i grandi colossi che popolano il mondo delle telecomunicazioni. Uno di questi è sicuramente WhatsApp che da ormai diversi anni riesce a tenere in mano il pallino del gioco proprio in questo ambito. Il merito e certamente dei tanti utenti che sono diventati parte integrante di un discorso ormai ben definito che tutti conoscono in giro per il mondo.

Oltre 1,5 miliardi di persone utilizzano l’applicazione, la quale è diventata molto più versatile rispetto ai primi tempi. Se prima si trattava solo di messaggi ad oggi abbiamo anche chiamate e videochiamate disponibili per tenerci in contatto con tutte le persone che vogliamo. Ovviamente ci sono anche aspetti negativi, come le truffe e tutti gli inganni che girano nelle chat.

WhatsApp, ecco la nuova truffa che parla di una multa da 100 € rivolta a tutti gli utenti

Sono state tante le lamentele da parte di alcuni utenti che avrebbero ricevuto un messaggio davvero incredibile. Su WhatsApp sta girando un testo che parla di una multa che sarebbe stata comminata al destinatario per causa da accertare e per alcune inadempienze contrattuali.

Ovviamente bisogna subito smentire questa situazione, visto che non ci sono multe che possono essere combinate per tali situazioni né tantomeno su WhatsApp. L’obiettivo è quello di farvi collegare al link di pagamento dove troverete scritto che chiunque pagherà immediatamente si ritroverà a sborsare solo 5 euro. Lo scopo è dunque estorcere questa somma a quante più persone possibili, ma a quanto pare il tutto sembra essere arrivato al capolinea.