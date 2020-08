Vodafone spiazza tutti con la promozione che prevede la possibilità di accedere ad oltre 50 giga di traffico dati al mese, dovendoli pagare non più di 7 euro, sempre e soltanto tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Il suo nome è Special Unlimited Edition, nasce per soddisfare le esigenze dei consumatori che al giorno d’oggi vogliono richiedere la portabilità da Iliad o da uno dei tantissimi operatori telefonici virtuali attualmente presenti sul mercato italiano. Inizialmente viene richiesto il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato, corrispondente per l’esattezza a soli 10 euro, necessari proprio per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui poi portare il proprio numero di telefono. Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il cliente non dovrà pagare alcunché per richiedere la portabilità in un secondo momento verso altra azienda.

Vodafone: cosa contiene l’offerta

All’interno dell’offerta Vodafone possiamo trovare un elevato quantitativo di giga, minuti e SMS, in particolare il bundle risulta essere composto da 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti da poter utilizzare verso ogni numero di telefono, nonché SMS senza limiti da inviare ad altrettanti utenti.

Il costo fisso, come già specificato in precedenza, corrisponde per l’esattezza a 7 euro, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. In fase di attivazione vi potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente bancario, ricordatevi che non si tratta di un obbligo, ma solamente di una comodità in più per evitare di essere costretti a continuare a ricaricare il credito.