Unieuro spezza letteralmente i sogni di gloria di MediaWorld e di altre aziende, rilanciando una campagna promozionale di pregevole fattura, ricchissima di prezzi bassi e sopratutto con l’occasione di poter richiedere un rimborso su ogni acquisto.

Con il Back To School, che stiamo vedendo proprio in questo periodo anche altrove, il consumatore ha la possibilità di acquistare un qualsiasi notebook presente in negozio (anche Apple), il cui prezzo supera i 449 euro. Successivamente dovrà inviare a Unieuro un vecchio modello da rottamare (sempre notebook, ovviamente), per ricevere in cambio un rimborso del valore massimo di 300 euro (direttamente sul conto corrente).

Gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita su ogni ordine superiore ai 49 euro. Se interessati, segnaliamo comunque la presenza di un buonissimo Tasso Zero, con possibilità di pagare dal mese successivo a rate tramite il proprio conto corrente bancario.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon e dei nuovi codici sconto, sono tutti disponibili sul nostro canale Telegram.

Unieuro: questi sono i prezzi da cogliere al volo

All’interno del volantino Unieuro si trovano comunque una infinità di sconti e di prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, tra questi spiccano alcuni smartphone, sebbene non rientrino entro una fascia particolarmente elevata.

I migliori sono Xiaomi Redmi Note 8T a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, LG K50s a 129 euro, Wiko Y81 a 109 euro, Huawei Y6p, Motorola E6 Play, Oppo A52, Oppo A91, Motorola One Macro, Motorola One Fusion+, Oppo Reno 2, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A31, Huawei P40 Lite, Huawei P30 Lite e similari.

Tutti i dettagli li potete trovare direttamente a questo link.