Il volantino Trony fa sognare gli utenti con tantissimi prezzi bassi ed una lunga serie di sconti appositamente pensati per invogliare il consumatore a comprare i prodotti maggiormente desiderati, senza preoccuparsi troppo della spesa effettiva.

La soluzione, purtroppo, non risulta essere disponibile in maniera universale sul territorio nazionale, bensì è limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di punti vendita in Italia. Più precisamente, entro il 2 settembre, il cliente dovrà recarsi in un negozio nella Marche, Molise, Veneto, Repubblica di San Marino, Emilia Romagna o Abruzzo (senza avere la possibilità di comprare nemmeno sul sito ufficiale).

Volantino Trony: quali sono i prezzi da cogliere al volo

I prezzi da cogliere al volo sono diversi, ma su tutti spiccano sicuramente le offerte applicate su Samsung Galaxy S20 e Galaxy S20+, due prodotti dalla qualità estremamente elevata, finalmente in vendita a cifre più comprensibili per i portafogli degli utenti attenti al risparmio. Ad oggi si possono acquistare rispettivamente a 599 e 779 euro, in versione sbrandizzata.

Restando entro la fascia medio-alta del mercato, segnaliamo la presenza di altri due modelli assolutamente degni di nota, parliamo di Huawei P40 e LG Velvet, prodotti recenti e dalla qualità elevata, oggi disponibili a 649 euro e 549 euro. In termini di prestazioni generali sono un gradino inferiori ai suddetti, nonostante ciò però sono più che validi e consigliati per tutti.

