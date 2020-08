In estate non sono mancate i cambi tariffari nel mondo della telefonia mobile. Ad essere interessati dai vari provvedimenti sono stati molti clienti dei principali provider attivi nel nostro paese. Oltre a Vodafone e WindTre, quindi, anche TIM ha previsto delle modifiche ad alcune sue ricaricabili.

La strategia dell’operatore italiano, sotto questo punto di vista, è stata chiara. Come annunciato la scorsa primavera, il provider ha previsto importanti cambiamenti per gli utenti con le tariffe Ten Go e SuperGiga 20. Queste due promozioni, difatti, sono state accorpate ed ora prevedono un nuovo prezzo ed anche inedite soglie di consumo.

TIM, cambiano prezzi e soglie di consumo di due ricaricabili

Rispetto a quelli che erano gli standard in vigore lo scorso mese, i consumi di Ten Go e SuperGiga 20 risultano ampiamente accresciuti. Allo stato attuale, i clienti con queste due promozioni potranno beneficiare di chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e connessione internet illimitata. Il prezzo mensile passa a quota 23,99 euro. A conti fatti quindi, la rimodulazione ha un valore netto di 1,49 euro al mese. Come detto, la modifica è entrata in vigore da Giugno.

Se questo è il cambio che TIM ha previsto pr i clienti con le due ricaricabili ora citate, sempre l’operatore italiano ha previsto un ulteriore rimodulazione. Ad essere colpiti, in tale circostanza, sono gli utenti che hanno una scheda SIM valida ma senza avere attiva una ricaricabile standard. Per tutti questi abbonati è ora previsto un rincaro mensile e ricorrente dal valore standard di 1,99 euro.