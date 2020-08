Si chiama Journey to Batuu ed è la nuova espansione per The Sims 4 a tema Star Wars. Questa, annunciata lo scorso giovedì al Gamescom, sarà disponibile a partire dal prossimo 8 settembre ed introdurrà una serie di personaggi, oggetti ed altri contenuti tipici dell’universo di Guerre Stellari.

The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu, ecco la nuova espansione

“Con The Sims, abbiamo sempre cercato di creare contenuti che portassero l’immaginazione dei giocatori oltre i loro limiti per raccontare storie divertenti e uniche nel gioco e con The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu, saranno in grado di portare i loro Sims in un’avventura ai confini della galassia“, ha commentato Lyndsay Pearson, il produttore esecutivo di The Sims. “Siamo grandi fan di Star Wars e abbiamo deciso di creare un’esperienza di Star Wars autentica e coinvolgente per i giocatori che incarni anche l’autoespressione e le profonde possibilità di narrazione di The Sims.”

Con Journey to Batuu, i Sims lasceranno la propria casa per vivere un’avventura incredibile sul pianeta Batuu. Una volta qui, si dovrà scegliere da che parte stare, e dunque se supportare Rey e Vi Moradi come parte della Resistenza, giurare fedeltà al Primo Ordine di Kylo Ren o schierarsi con Hondo Ohnaka.

Man mano che i Sims sbloccano e portano a termine le missioni, aumenteranno la loro reputazione e sbloccheranno nuovi artefatti e vestiti unici, potranno personalizzare i propri droidi e creare la propria spada laser. A proposito di ciò, è anche possibile sfidare altri personaggi a colpi di spada laser.

Conclusa la storia, i Sims potranno lasciare Batuu e tornare al proprio pianeta portando con sé qualcosa dell’universo appena lasciato. The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu sarà disponibile a partire dall’8 settembre per Xbox One, PlayStation 4 e PC.