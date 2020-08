Alcune SIM made in Italy potrebbero valere una autentica fortuna. Per questi modelli realizzati dagli operatori TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone potrebbe servire una cassaforte a prova di bomba. Dopo i ragguardevoli risultati mostrati in TV grazie al programma “Le Iene“, gli utenti hanno preso coscienza del valore dei numeri top e gold richiesti da grandi società, manager, sportivi e semplici utenti. Ecco quanto potrebbe valere la tua minuscola scheda telefonica.

Asta SIM: quanto hanno raccolto gli operatori?

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Sono questi i risultati economici uscenti dall’asta che ha predisposto il bonifico di beneficenza a favore dell’Istituto Nazionale per la lotta ai Tumori. Ma non è che l’inizio. LA vendita tra privati, infatti, pare possa fruttare milioni di euro. Una testimonianza diretta è giunta per bocca di uno dei maggiori collezionisti che in una recente intervista ha espresso le caratteristiche del numero perfetto.

I canali di vendita migliori restano, come confermato dagli esperti, i forum di discussione online. Diffidare, invece, di online store generici anche se molto conosciuti. Qui, infatti, è alta la probabilità che vi sia qualche insidia. Avete qualche numero raro che pensate possa valere qualcosa? Consultate pure le indicazioni al link precedente per scoprire se siete tra i fortunati possessori di numeri TOP e Gold.