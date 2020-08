Il Ministero dell’Ambiente definisce nuove regole per l’accesso al rimborso diretto verso coloro che in questi mesi hanno acquistato soluzioni di trasporto ecologiche. Stiamo chiaramente parlando di monopattini elettrici, bici tradizionali ed a trazione elettrica, hoverboard, segway e monowheel. Fin qui non è cambiato nulla ma a partire da queste ore si stabiliscono nuove direttive per la richiesta dell’accredito in denaro. Possiamo dire addio all’applicazione ed all’autenticazione via SPID. Tutto si semplifica con la richiesta di pochi documenti. Ecco quali sono.

Richiedere il rimborso diretto è semplice: questi sono i requisiti minimi

Senza scomodare QR Code, Click Day ed applicazioni possiamo ottenere il tanto atteso rimborso mobilità tramite la web-app in via di rilascio da parte del Ministero competente. Entro i limiti temporali e di fondo prestabiliti possiamo ottenere lo sconto del 60% fino ad un massimo di 500 Euro per l’acquisto di mezzi nuovi ed usati presso rivenditori locali ed online (anche dall’estero). Dal 4 Maggio al 31 Dicembre è in attivo il fondo comune da 220 milioni di euro da usare per i mezzi di trasporto sopra indicati.

L’accredito avviene su conto corrente in presenza di un’utenza bancaria o postale che preveda l’utilizzo di un semplice codice IBAN. Resta ancora attiov l’obbligo di conservare la ricevuta di acquisto da caricare sulla pagina del server che arriverà entro settembre. In questo caso serve ricevuta fiscale oppure scontrino parlante. Oltre questo serve esibire una copia digitale del proprio documento di identità personale. Fine. Non serve altro. Tutto molto più semplice rispetto a quanto prospettato all’inizio.

Ricordiamo che tali regole valgono per la prima fase del bonus mobilità. Nella seconda trance di concessioni si presume si possa ottenere direttamente un listino del 40% al cliente, con il 60% che verrà scaricato dai negozi convenzionati senza alcun intervento da parte dell’interessato. Restate in attesa per ulteriori informazioni aggiornate.