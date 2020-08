Ogni giorno, ormai, il mondo del web viene sfruttato da miliardi di persone per scambiarsi messaggi con amici e parenti. Le applicazioni maggiormente utilizzate, come be n sappiamo, risultano essere Whatsapp e Telegram. Ciononostante, però, i due colossi della messaggistica istantanea non garantiscono in nessun caso l’anonimato poiché, come ben sappiamo, il numero telefonico risulta essere sempre in chiaro ed i messaggi inviati vengono immagazzinati all’interno di server online. Fortunatamente, però, ad oggi esistono delle soluzioni per inviare messaggi anonimi, messe a disposizione da parte di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia. Scopriamo di seguito come funzionano e quali codici utilizzare.

Messaggi Anonimi con TIM

TIM, ormai da diversi anni, offre ai propri clienti la possibilità di inviare in pochi click un messaggio completamente anonimo ed irrintracciabile. Ecco di seguito il codice da digitare per utilizzare il servizio:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio, infine, non dovrà essere inviato al destinatario ma, bensì, al numero 44933. Quest’ultimo si occuperà di inviare in forma anonima il messaggio al destinatario, applicando una tariffa di soli 30 centesimi per messaggio inviato.

Messaggi segreti con Wind

I clienti dell’operatore telefonico Wind possono a loro volta inviare dei messaggi anonimi nascondendo il proprio numero al destinatario. Per farlo basterà digitare nella casella di testo l’apposito codice:

*k_k#s_testo

Inoltre Wind offre la possibilità di inviare sms attraverso un nickname qualunque, scelto appositamente dal mittente del messaggio. Ecco di seguito il codice da inserire:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi segreti con 3 Italia

Anche 3 Italia offre la possibilità di inviare messaggi anonimi. Ecco come fare:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Proprio come con TIM, anche in questo il messaggio va inviato ad un altro numero, il 48383, e non al destinatario. Il costo del messaggio è di soli 50 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Concludiamo infine con Vodafone. L’operatore rosso, come i precedenti, permette di inviare messaggi anonimi inserendo il seguente codice nella casella di testo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Dopo aver completato il messaggio, quest’ultimo dovrà essere inviato al 4895894 che lo inoltrerà al destinatario al costo di soli 50 centesimi.