Solo oggi da MediaWorld sono stati attivati sconti assolutamente da non perdere, gli utenti possono pensare di risparmiare grazie alla campagna promozionale Back To School, caratterizzata da tantissimi prezzi bassi e forti riduzioni sui prezzi.

La capacità principale dell’azienda è di riuscire a lanciare un volantino a disposizione globale, ovvero una soluzione a cui possono accedere tutti i consumatori in Italia, sia in negozio che direttamente sul sito stesso. Gli acquisti online prevedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio. Da non trascurare nemmeno la presenza dell’ormai classico Tasso Zero, al superamento dei 199 euro potrà essere richiesta la rateizzazione senza interessi.

Volantino MediaWorld: ecco quali sono i prezzi bassi

I prezzi più interessanti dell’intero volantino MediaWorld risultano essere applicati sui prodotti di casa Apple, più precisamente su iPhone 11 e iPhone 11 Pro, due smartphone dalla qualità decisamente elevata, finalmente raggiungibili con un esborso non particolarmente alto. Nello specifico i consumatori li potranno richiedere spendendo rispettivamente 769 e 989 euro.

Nel caso in cui si cercasse uno smartphone con sistema operativo Android, l’occhio cade direttamente su modelli decisamente più economici, tutti caratterizzati da un prezzo che a conti fatti non supera i 350 euro. In particolare sottolineiamo la presenza di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A91, Huawei P40 Lite 5G, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A21s o similari.

Per conoscere da vicino il volantino MediaWorld potete comunque collegarvi al sito ufficiale dell’azienda, premendo direttamente questo link.