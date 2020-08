MakeUp Plus: l'APP che rivela qual è il rossetto perfetto per te

L’innovazione di cui vi parleremo vede protagoniste le donne. Trattasi di un’app gratuita universale e disponibile per dispositivi Android ed iOS. Essa permette di scegliere il rossetto senza portarlo a contatto con le labbra. Il nuovo algoritmo in questione sceglie il make up adatto ad ogni tipo di carnagione ed outfit. Quanto è utile la nuova app? Scopriamolo insieme.

MakeUp Plus: l’applicazione che consente di provare il rossetto

Ci troviamo in quei negozi di make up ricchi di tester e prodotti di cosmesi. Siamo in procinto di acquistare il prodotto ma non siamo poi così convinte di aver preso la tonalità giusta. Inoltre, per la maggior parte delle volte non vi sono nemmeno i tester in quanto terminati. Per non parlare delle misure di sicurezza prese per via del Covid-19, secondo le quali è assolutamente vietato provarli sulla propria pelle. Come possiamo convincerci che il rossetto o la tinta scelti siano davvero quelli giusti? La soluzione a tutto questo è MakeUp Plus.

Le modalità di utilizzo sono semplicissime: basta scaricare l’app (a costo zero) ed effettuare il selfie scegliendo dapprima il rossetto e successivamente puntando la fotocamera frontale nella maniera più opportuna. Non finisce qui.

Grazie a questa innovativa app, diventerà facile anche acquistare il prodotto. Perché? Se avete trovato la tonalità perfetta per voi, vi basterà dirigervi nel negozio e troverete l’esatto numero della tonalità in questione. L’azienda che ha sviluppato l’app è denominata Meitu e ha stipulato una serie di accordi con società rinomate nel mondo dei cosmetici tra cui Lancome e Yves Saint Laurent.

L’applicazione vi permetterà anche di testare prodotti presenti negli store di Sephora, Giorgio Armani, Clinique o Max Factor. In tal caso la prova avverrà attraverso il display del proprio telefono senza fare la fila in negozio.