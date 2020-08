La quinta stagione dedicata alla vicende del diavolo più sexy del mondo e della sua detective è finalmente arrivata, Lucifer 5 è infatti disponibile dal 21 Agosto sulla piattaforma di streaming più famosa del mondo, ovviamente stiamo parlando di Netflix.

Come sicuramente avete avuto modo di notare la quinta stagione non è però interamente disponibile alla visione, bensì solo la prima metà, ovvero i primi 8 episodi, mentre gli altri e ultimi otto arriveranno in un secondo momento.

Ovviamente il successo è stato strepitoso, tutti stavano aspettando l’evolversi delle vicende tra il diavolo e la detective che ha saputo conquistare l’ardente cuore celeste del dominatore dell’inferno ed ora, la suddivisione della stagione in due tranche altro non ha fatto che aumentare l’hype e l’attesa per l’arrivo della seconda metà, tutti infatti muoiono dalla voglia di sapere cosa accadrà.

Cosa succederà fino all’ultimo episodio

Spoiler

L’ultimo episodio ci ha lasciati nel finale con i tre fratelli pronti a far sul serio nella loro battaglia dopo aver dispiegato le ali ma improvvisamente interrotti con l’arrivo ebbene si di Dio in persona, che ha ritenuto necessario giungere fin sulla terra prima che qualcun altro dei suoi figli finisse col farsi male davvero.

Una volta vista l’entrata in scena di Dio l’episodio finisce lasciando gli spettatori con mille domande, cosa farà il padre dei tre fratelli ? Come finiranno le vicende tra Lucifer, Amenadiel, Micheal e Maze ? E soprattutto, come andrà a finire con la detective ?

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Quello che di ufficiale ci è dato sapere sono i titoli dei restanti episodi, i quali aprono ad una vera miriade di possibilità, ma lasciano tutte intendere che uno stravolgimento importante investirà la serie, che possa trattarsi della relazione tra i due protagonisti ? O che invece riguardi della permanenza di Lucifer sulla Terra ? Molte sono le teorie, tutte valide e con ottimi motivi fondanti.

C’è che pensa che Dio una volta sceso sulla terra deciderà di punire i suoi figli per quello che hanno causato, ciò potrebbe portare ad uno scontro tra le ragioni di Micheal e Lucifer, i quali cercheranno di convincere il padre, il tutto però tenendo conto del passato dell’angelo caduto con il padre, dettaglio che magari potrebbe portare ad un episodio dedicato al passato di Lucifer.

Non rimane che attendere l’arrivo dei prossimi episodi, la data ufficiale purtroppo non è ancora tra noi, molti temono che l’attesa si spingerà fino al 2021.