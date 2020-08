Expert conclude con oggi, 30 agosto 2020, una delle più interessanti campagne promozionali degli ultimi mesi, gli utenti possono ancora approfittare dei prezzi, sia in negozio che online, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio.

Il risparmio è assolutamente notevole su ogni acquisto, come è notevole la possibilità di godere degli stessi prezzi in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale. I prodotti più scontati sono al solito gli smartphone, il top di gamma inserito nella campagna è il Samsung Galaxy S20, oggi finalmente raggiungibile a meno di 700 euro nella sua versione completamente sbrandizzata.

I codici sconto Amazon sono sul nostro canale Telegram, iscrivetevi subito per scoprirli nel dettaglio.

Expert: tantissime offerte per tutti gli utenti

Le alternative non mancano, sicuramente possiamo consigliare l’acquisto di Oppo Find X2 Lite, in vendita alla modica cifra di circa 449 euro, passando anche per un buonissimo Samsung Galaxy A41, raggiungibile a 259 euro, oppure Motorola Moto E6 a 99 euro, Oppo A5 2020, Huawei P40 Lite E, iPhone 7 Plus, iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Le offerte non finiscono con i suddetti modelli, sempre sfogliando le pagine del volantino Expert potremo anche trovare Samsung Galaxy A21s, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Huawei Y6p, Oppo A9 2020, Samsung Galaxy a51, Wiko Y61, Xiaomi Redmi 9A o Samsung Galaxy A20s.

Per conoscere da vicino il volantino Expert, ed essere sicuramente i primi a scoprire anche tutti i prezzi più bassi attivi nel periodo, non dovete fare altro che aprire le pagine inserite nel nostro articolo, ma ricordate che le offerte sono in scadenza oggi, 30 agosto 2020.