Euronics continua con lo spettacolare Svuota Negozio, riuscendo difatti a convincere gli utenti all’acquisto di un nuovo smartphone o di un prodotto di tecnologia in generale, pur comunque essendo strettissimamente limitato ad una particolare cerchia di punti vendita.

I soli fortunati che potranno accedere ai prezzi elencati nel nostro articolo sono gli utenti che potranno effettivamente recarsi personalmente in uno dei nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non è invece possibile acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa. Superando, inoltre, i 299 euro di spesa, segnaliamo la possibilità di richiedere il finanziamento a Tasso Zero senza interessi.

Volantino Euronics: lo Svuota Negozio è incredibilmente interessante

Il prodotto che ogni utente dovrebbe acquistare subito, sempre nell’idea di risparmiare il più possibile, è sicuramente il Samsung Galaxy S20, uno smartphone di fascia altissima, in questo caso in versione completamente sbrandizzata, finalmente in vendita a 699 euro.

Sempre sulla stessa linea di prezzo troviamo anche un buonissimo Oppo Find X2 Neo, non raggiunge la medesima qualità complessiva, ma comunque lo possiamo ritenere più che soddisfacente, sia da un punto di vista fotografico, che esteticamente. Un gradino sotto, infine, è stato posizionato l’Oppo Find X2 Lite, il modello da 449 euro da acquistare se si è pronti a qualche piccola rinuncia.

Tutti gli altri prodotti inclusi all’interno del volantino Euronics li potete trovare direttamente nelle pagine che sono state inserite qui nel nostro articolo, ricordando le varie limitazioni discusse in precedenza.