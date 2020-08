Esselunga prova a mettere all’angolo Unieuro con il lancio di una nuova offerta tech caratterizzata da un prezzo incredibilmente basso, anche se non legata ad uno smartphone o ad un prodotto di una delle categorie merceologiche più richieste del momento.

Il fulcro del volantino Esselunga è il Google Nest Hub, un dispositivo nato per essere l’hub della domotica della vostra casa, quindi il punto da cui accedere a tutti i prodotti smart dislocati nei vari ambienti. La sua caratteristica principale è sicuramente l’ampio display touchscreen da 7 pollici, utilizzabile per visualizzare foto e video, ma anche per impartire comandi direttamente con il dito o effettuare videochiamate.

Il terminale viene fornito con una base di appoggio, non presenta batteria integrata, di conseguenza necessita sempre della connessione alla presa a muro, ma integra microfono e speaker per i comandi vocali e per ascoltare la musica preferita.

Volantino Esselunga: quest’offerta tech è impressionante

Il prezzo finale di vendita è sicuramente il suo punto forte, bastano solamente 59 euro per l’acquisto, quando ad esempio un molto più semplice Google Home ne richiede addirittura più di 100.

L’utente vi potrà accedere in tutti i punti vendita in Italia, e non sul sito ufficiale del rivenditore stesso (data l’impossibilità di acquisto della tecnologia dal divano di casa). Le scorte sono limitate, per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere una rapida decisione e di recarsi il prima possibile in negozio per completare l’acquisto al prezzo indicato.