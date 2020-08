Molto spesso in rete, e anche nei negozi sparsi per il territorio, si discute tantissimo del fantomatico bonus di 50 euro previsto dallo Stato Italiano per l’acquisto di un nuovo televisore, a causa dello switch al DVB T2, ovvero l’ormai imminente digitale terrestre 2.0.

La confusione regna sovrana, e per questo motivo è giusto cercare di capire chi può richiederlo e sopratutto come fare per ottenerlo. Prima di procedere, ricordiamo che con il DVB T2 non tutti gli utenti saranno costretti a cambiare televisore, lo dovranno fare solamente coloro che hanno acquistato un modello in un periodo precedente al 2017 e che allo stesso tempo non sia compatibile con lo standard (collegatevi ai canali 100 o 200 per il test di compatibilità).

Chiarito un punto molto importante, se volete approfittare del bonus di 50 euro non dovete fare pressoché nulla di particolare, dovete prima di tutto scaricare l’autocertificazione dal sito ufficiale e compilarla, dichiarando di non avere un ISEE famigliare superiore ai 20’000 euro, e sopratutto di non aver già usufruito del bonus.

DVB T2: ecco il bonus di 50 euro

Stilata l’autodichiarazione potrete scegliere un qualsiasi modello di televisore venduto in uno dei tantissimi rivenditori di elettronica sparsi per il territorio, presentare la suddetta direttamente in cassa, e godere dello sconto di massimo 50 euro direttamente sullo scontrino.

A differenza di quanto si potrebbe pensare non sarà assolutamente necessario richiedere rimborsi o altro, la riduzione verrà applicata immediatamente in cassa. Come specificato, il bonus è di massimo 50 euro, chiaramente se acquisterete un televisore da 199 euro, verrà applicato un bonus inferiore rispetto ad un utente che ne spende 1000.