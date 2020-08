Dark: cosa vedremo nella NUOVA STAGIONE della serie originale Netflix

Dark è una serie tv di Baran bo Odar e Jantje Friese, nata nel 2017 e in onda su una delle piattaforme streaming Netflix. È anche conosciuta come I segreti di Winden e rispetta i canoni del genere drammatico, thriller e fantascientifico. Questa vede come fatto scatenante la scomparsa di due ragazzi nel bosco di una cittadina tedesca. Da qui le famiglie (i Kahnwald, i Nielsen, i Doppler ed i Tiedemann) si ritroveranno unite verso un’unica direzione: la risoluzione del caso. La collocazione temporale della prima stagione si sposta su tre piani temporali principali: 1953, 1986 e 2019. Nella seconda stagione le vicende giungono addirittura nel 1920 e nel 2052, mentre nella terza si fermano al 1887.

Dark: il triste destino della serie tv

Purtroppo non si è sentito parlare di una nuova stagione, anzi. Le notizie in merito non sono affatto positive. Gli stessi creatori hanno dichiarato: “È ufficiale, stiamo lavorando sulla 3 stagione di Dark! Sarà il ciclo conclusivo di questo grande viaggio. Abbiamo sempre pensato a tre stagioni quando abbiamo creato Dark, e siamo felici di annunciare che le riprese della 3 e ultima stagione inizieranno tra quattro settimane. In questo modo potremo darvi il capitolo finale di Dark già nel corso del prossimo anno. Grazie a Netflix per la fiducia. Grazie a tutti i fan di Dark da tutto il mondo, siete fantastici e vi amiamo!”.

E pensare che nel 2016 le prospettive erano assolutamente positive. La piattaforma Netflix aveva dichiarato: “Bo e Jantje (i produttori) sono due talenti e hanno sviluppato grandi progetti sia a Berlino che a Hollywood. Noi siamo emozionati di lavorare con loro alla nostra prima serie originale scritta, diretta e prodotta in Germania.”