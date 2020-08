Le offerte attendono gli utenti che decideranno di avvicinarsi all’ultimo volantino Comet attivato in questo periodo sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. La scadenza è fissata al 4 settembre 2020.

I prezzi bassi sono davvero numerosi in una campagna promozionale che vuole far parlare di sé in tutta Italia, a partire proprio dallo sconto applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20, acquistabile a 649 euro (circa 30% in meno rispetto al listino originario), nella versione completamente sbrandizzata.

Volantino Comet: ecco la campagna promozionale del momento

Naturalmente sono presenti anche altre occasioni che vi possono aiutare a risparmiare, come le nuovissime cuffiette true wireless LG a 129 euro, gli smartwatch Samsung Galaxy Watch Active, Huawei Band 4 Pro o Huawei Watch GT 2, in vendita a meno di 169 euro, per finire con tutti gli altri smartphone.

La fascia maggiormente coinvolta nel volantino Comet è la cosiddetta fascia media, di conseguenza si trovano modelli non particolarmente qualitativi, come Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei P Smart S, Huawei Y6p o Samsung Galaxy A51.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati sia online che nei punti vendita; la sorpresa arriva però parlando di spese di spedizione, finalmente coloro che spenderanno più di 49 euro potranno ottenere la consegna gratuita presso il proprio domicilio. I dettagli sono disponibili direttamente nelle pagine del volantino inserito nell’articolo, attivo dappertutto fino al 4 settembre.